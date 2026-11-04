Al menos dos muertos por un ataque con drones del Ejército ruso contra Zaporiyia, en el este de Ucrania

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Las autoridades ucranianas han informado este miércoles de que al menos dos personas han muerto en un ataque perpetrado por el Ejército de Rusia contra la ciudad de Vilniansk, en Zaporiyia, que se encuentra en gran medida bajo control ruso en el marco de la invasión de Ucrania puesta en marcha hace más de cuatro años.

El gobernador de Zaporiyia, Mijailo Semikin, ha indicado en un comunicado que dos personas han muerto y otra ha resultado herida como consecuencia del ataque ruso contra Vilniansk, perpetrado con drones.

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"El enemigo atacó la ciudad en dos ocasiones. Un edificio de apartamentos de cinco plantas y varias viviendas han sufrido daños. En el edificio se ha declarado un incendio que ha sido extinguido por el Cuerpo de Bomberos", ha señalado.

Así, ha confirmado que las víctimas mortales son una mujer de 52 años y un hombre de 63. Otro hombre, de 59 años, ha resultado herido. "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos", ha manifestado Semikin, que ha aclarado que el ataque se realizado con drones 'Shahed'.

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La víspera, las fuerzas rusas atacaron una instalación energética en la provincia de Volinia, en el oeste, por lo que gran parte de la zona se ha quedado sin electricidad, tal y como ha confirmado este miércoles el gobernador, Roman Romaniuk.

"Durante la última jornada, el enemigo ha estado atacando activamente el sistema energético de nuestro Estado. También se dirigieron drones enemigos hacia nuestra región. En concreto, fue atacada una instalación energética en el distrito de Kovel. Como resultado, se produjeron cortes en el suministro eléctrico durante la noche", ha apuntado.

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