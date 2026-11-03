Nueva jornada de movilización en Francia: pocos liceos cerrados y una protesta no autorizada

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París, 3 nov (EFE).- La nueva jornada de movilización convocada este martes por varias organizaciones estudiantiles provocaron en Francia el cierre de alrededor de medio centenar de institutos y otras tantas universidades, que se unieron hoy a las protestas.

Asimismo, en un gesto interpretado como un desafío al Gobierno francés, se celebró una marcha no autorizada en el centro de París en la que participaron, sobre todo, universitarios franceses.

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A dos días de la jornada de huelga y movilización nacional en protesta por el encarecimiento del coste de la vida y en favor de la educación y la sanidad públicas, el descontento estudiantil se mantuvo a un nivel parecido al del lunes.

Entonces los piquetes forzaron al cierre de 41 centros, nada más regresar de dos semanas de vacaciones de otoño. Estas cifras están lejos de los más de 400 en el pico de las protestas hace un mes.

La Unión Sindical de Institutos (USL) contestó los datos del Ministerio de Educación (apuntaban al 1,3 % de institutos afectados) y aseguró que ayer hubo más de 150 centros bloqueados en todo el país.

"En algunos de estos institutos, el personal de Educación Nacional ha vuelto a ser víctima de violencia. Condeno estos actos inaceptables y traslado todo mi apoyo a quienes los han sufrido", denunció el ministro de Educación, Édouard Geffray, en un mensaje en X.

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Según Le Parisien, personal del instituto de Parc-des-Loges, en Évry (afueras de París), fueron objeto de lanzamiento de fuegos artificiales. Una asistente educativa resultó herida en la oreja por este ataque.

La jornada de este martes contó con la convocatoria de la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF), que había apelado a una "jornada negra" en las universidades, con asambleas generales y bloqueos.

Según un recuento del Ministerio de Educación Superior, 51 de los 184 centros universitarios se encontraban afectados en la movilización de este martes.

Precisamente en las inmediaciones de la unidad de la Sorbona que está en el centro de París, centenares de estudiantes desfilaron, a pesar de no contar con los permisos de las autoridades.

Los asistentes se manifestaron entre Saint-Germain-des-Prés y Jussieu rodeado de un notable dispositivo policial. La marcha terminó sin incidentes reseñables, según la prensa local.

Los organizadores del paro y la movilización del 5 de noviembre, entre los que figuran sindicatos, asociaciones estudiantiles y 'los chalecos amarillos', esperan congregar a cientos de miles de personas en todo el país.

En París, se esperan entre 100.000 y 150.000 manifestantes, según el canal TF1, entre los que podrían figurar entre 400 y 800 alborotadores asociados a la ultraizquierda.

Como sucedió el pasado sábado, los convocantes han propuesto a las autoridades un recorrido por el centro de la capital, que podría ser vetado de nuevo para, según el Gobierno, evitar los saqueos del 17 de octubre.

Precisamente, este martes comenzó en la Asamblea Nacional francesa el trabajo de una comisión parlamentaria para investigar los fallos en la gestión de los disturbios de aquel día. El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, asumió que el fiasco fue de su entera responsabilidad y defendió la actuación de alerta de los servicios de inteligencia.

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"El fracaso constatado no presupone por sí mismo una falta de los servicios del Estado", afirmó Nuñez, durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre los episodios de violencia registrados el 17 y 18 de octubre, y cuyas imágenes de destrozos y saqueos dieron la vuelta al mundo.