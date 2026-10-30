Universidad Católica y Liga de Quito dejan abierta su semifinal de la Copa Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 29 oct (EFE).- Universidad Católica y Liga de Quito empataron este jueves 2-2 en el partido de ida de las semifinales de la Copa Ecuador, cuyo ganador obtendrá un cupo para la primera fase previa de la Copa Libertadores de 2027.

Los panameños José Fajardo, al minuto 14 y Azarías Londoño, al 97, anotaron para el equipo de la Católica, vigente campeón del torneo, mientras que los argentinos Marcelo Weigandt al minuto 76 y Lucas Rodríguez al 95 convirtieron para Liga.

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Fajardo abrió el marcador tras una gran jugada tejida con el ecuatoriano Emiliano Clavijo, luego de un letal contraataque, justo cuando mejor jugaba Liga de Quito.

La falta de precisión para rematar contra el arco de la Católica aniquiló la posibilidad del empate durante el primer tiempo, después de los disparos fallidos de Alexander Alvarado y de Janner Corozo.

El portero Gonzalo Valle evitó el segundo gol de la Católica, pues le ganó en el mano a mano a Fajardo tras el comienzo del segundo tiempo.

El atacante Corozo volvió a fallar una ocasión de gol al disparar fuera del arco cuando el guardameta Johan Lara ya se había visto superado.

El ansiado tanto del empate lo anotó el defensa Weigandt con remate con pierna derecha.

El segundo gol de Liga de Quito lo anotó el centrocampista Rodríguez, lo que parecía el tanto del triunfo del visitante, pero un penalti del defensa haitiano Ricardo Adé la transformó en gol Londoño para el empate definitivo.

El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en la capital ecuatoriana.

El ganador de la eliminatoria se enfrentará en la final al vencedor de la llave entre Independiente del Valle y Delfín que el equipo negriazul domina con un 0-3 en el partido de ida. EFE