La jefa de la oficina diplomática de R. Checa muere atropellada en Jerusalén a los 30 años

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Jerusalén, 30 oct (EFE).- La jefa de la oficina diplomática de la República Checa en Jerusalén, Klára Schneiderová (30 años), falleció ayer tras ser atropellada por un minibús en dicha ciudad, confirmó el viernes la Embajada checa en Tel Aviv.

"Con profunda tristeza, lamentamos la trágica pérdida de nuestra colega y amiga, Klára Schneiderová, jefa de la oficina de la Embajada de la República Checa en Jerusalén, quien falleció en un accidente de tráfico. Klára fue una diplomática brillante, cálida y excepcional. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y a sus seres queridos", publicó la embajada en su cuenta de X.

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Schneiderová se encontraba en el centro de Jerusalén cuando fue atropellada por un minibús después de que el conductor perdiera el control del vehículo, informó hoy la prensa israelí. Fue trasladada al Centro Médico Shaare Zedek en estado crítico, donde finalmente falleció a causa de sus heridas.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saaar, declaró haber recibido la noticia del fallecimiento de Schneiderová "con profunda tristeza".

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad diplomática checa. Klára era una diplomática de alto nivel, dedicada y una verdadera amiga de Israel", dijo Saar.

Medios checos informan que el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa izará una bandera negra en su sede en señal de respeto por Schneiderová y que sus restos serán trasladados inmediatamente al país. EFE