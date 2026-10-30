El papa exhorta a que adopten medidas concretas para prohibir las armas autónomas letales

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Ciudad del Vaticano, 30 oct (EFE).- El papa León XIV exhortó este viernes a los Estados que se reunirán en Ginebra en noviembre para la conferencia sobre el desarme "que adopten medidas concretas para prohibir las armas autónomas letales", pues la inteligencia artificial "tiene que ser desarmada".

El papa afirmó que "no se está haciendo lo suficiente para avanzar" respecto al desarrollo de la inteligencia artificial, al recibir a los participantes del convenio que se está celebrando en el Vaticano sobre "el futuro de la IA".

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"El futuro de la inteligencia artificial no está predeterminado. Como tecnología desarrollada por seres humanos, su futuro depende de las decisiones que tomemos. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de orientar, modificar y, cuando sea necesario, rechazar sus aplicaciones", dijo el papa citando su encíclica 'Magnifica Humanitas'.

Lamentó que "hoy en día, algunos proponen otorgarles derechos a estos sistemas, o incluso personalidad jurídica. Este enfoque corre el riesgo de ocultar la responsabilidad humana y dejar a quienes sufren daños ante una entidad sin rostro".

Y alertó de que "ciertas decisiones jamás deben delegarse" a la IA. "Las decisiones que afectan la vida humana, la libertad y el uso de la fuerza deben estar siempre sujetas a una supervisión humana eficaz, informada y responsable.

"Por este motivo, la inteligencia artificial debe ser desarmada y exhorto a los Estados reunidos en Ginebra en noviembre a que adopten medidas concretas para prohibir las armas autónomas letales", destacó.

Subrayó que las nuevas tecnologías "nunca deben convertirse en fines en sí mismas ni servir únicamente a los intereses de unos pocos privilegiados".

Asimismo indicó cómo el desafío más urgente el de que haya "normas compartidas, supervisión independiente y mecanismos claros de rendición de cuentas, de modo que las decisiones relativas al desarrollo y uso de la IA puedan ser examinadas, cuestionadas cuando sea necesario y acompañadas de las medidas correctivas adecuadas para cualquier daño causado". EFE

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