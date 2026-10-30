Arabia Saudí aborda con España la situación regional y el conflicto con hutíes en Yemen

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Redacción Internacional, 30 oct (EFE).- El ministro de Defensa de Arabia Saudí, Khalid bin Salman, dijo este viernes que abordó con su par española, Margarita Robles, la situación en Oriente Medio en el contexto del enfrentamiento con los hutíes en Yemen.

"Abordamos la situación regional a raíz de los ataques terroristas perpetrados por la milicia hutí contra el reino saudí, así como las vías para alcanzar la seguridad y la estabilidad", apuntó en X Salman.

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El ministro saudí indicó que durante su conversación telefónica con Robles repasaron "la estrecha cooperación en materia de defensa y las oportunidades para su desarrollo", con el objetivo de reforzar la asociación entre ambas naciones.

En mensajes similares, Salman también afirmó que dialogó con sus homólogos de Alemania, Boris Pistorius, y Canadá, David McGuinty, así como con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Estas conversaciones se producen en un contexto de recrudecimiento de las hostilidades entre los hutíes y la coalición liderada por Arabia Saudí, que respalda al Gobierno yemení, internacionalmente reconocido.

El jueves, los hutíes anunciaron seis operaciones militares contra instalaciones petroleras, aeropuertos y posiciones militares de Arabia Saudí, en represalia por los recientes ataques atribuidos a Riad que, según denunciaron los insurgentes, han causado decenas de muertos y heridos en Yemen.

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Por su parte, el portavoz de la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en Yemen, el saudí Turki al Maliki, anunció en la madrugada de este viernes que las defensas antiaéreas "interceptaron y destruyeron" misiles lanzados por los hutíes contra Riad y la región occidental saudí.

Las hostilidades se reanudaron a mediados de julio, cuando los hutíes denunciaron un bombardeo saudí contra el aeropuerto de Saná, que atribuyeron a un intento de impedir el aterrizaje de un avión iraní. La acción fue reivindicada por el Ejército yemení, mientras que Riad no se la atribuyó.

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El episodio desencadenó ataques transfronterizos de los insurgentes contra instalaciones civiles, militares y energéticas de Arabia Saudí, además de medidas de bloqueo contra buques saudíes en el mar Rojo. Ambos bandos se disputan el control sobre el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb.

En paralelo, los hutíes iniciaron una ofensiva para hacerse con la costa suroccidental del Yemen, mientras que la coalición militar y el Gobierno reconocido reanudaron sus bombardeos contra los insurgentes en una contraofensiva denominada 'Amanecer del Yemen'. EFE