'Un hombre en un puente', una película sobre crisis personales, inmigración y solidaridad

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Valladolid (España), 29 oct (EFE).- El director David Martín de los Santos estrenó este jueves su segunda película, 'Un hombre en un puente', en el festival de cine de Valladolid (Seminci), en la que la actriz peruana Nidia Bermejo interpreta a una inmigrante irregular que ayuda a un hombre español en crisis (Roger Casamajor).

El valor de asumir el fracaso personal y social y la valentía de afrontarlo en busca de una solución son algunas de las enseñanzas de esta cinta, que cuenta la historia de alguien que vuelve a su pueblo natal después de fracasar personal y laboralmente en todos los proyectos que emprendió en Madrid al irse en busca de mejores oportunidades.

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"El cine es ideal para mostrar estos personajes erráticos y controvertidos que se enfrentan al fracaso", explicó el cineasta español en una comparecencia para hablar de esta coproducción hispanoperuana.

"Por razones de supervivencia, por miedo o educación tendemos a ocultar nuestros defectos y miserias en una sociedad donde, en apariencia, todo es felicidad, pero la vida es también sufrimiento, dolor, y enfrentarlo te ayuda a no sentirse solo", señaló.

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En su papel, Nidia Bermejo subsiste con trabajos informales precarios y mal remunerados, un personaje del que se vale el director, en cierto modo, para confrontar dos migraciones: la de los españoles que marcharon del medio rural al urbano y la de los extranjeros que llegan a España en busca de mejores oportunidades económicas.

El personaje de este hombre errático y a la deriva empieza a encontrarse cuando, a cambio de casi nada, recibe el apoyo y solidaridad de una inmigrante latinoamericana que conoce accidentalmente.

Ella lo reintroduce en la comunidad donde viven sus familiares y amigos, un pequeño municipio del norte de la provincia española de Palencia, Cervera de Pisuerga, en la vieja Castilla. EFE

(foto)