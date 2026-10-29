Sindicato portugués convoca protesta contra el aumento de costo de vida el 21 de noviembre

Guardar

Lisboa, 29 oct (EFE).- La Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), la principal confederación sindical de Portugal, convocó para el próximo sábado 21 de noviembre una manifestación en Lisboa contra el aumento del costo de vida, y para exigir al Gobierno soluciones en materia de salud, educación y vivienda.

La dirección nacional del sindicato decidió este jueves "convocar una gran manifestación nacional para el sábado 21 de noviembre en Lisboa, para llenar las calles de la ciudad con las reivindicaciones de los trabajadores" bajo el lema "¡Más salario y mejores pensiones! Por el derecho a la sanidad, la vivienda, la educación y la seguridad social".

PUBLICIDAD

Esta se suma a la protesta ya convocada para el 24 de noviembre frente al Parlamento, coincidiendo con la votación final del presupuesto para 2027.

En este sentido, la CGTP-IN decidió "hacer de noviembre un mes de lucha en los lugares de trabajo y en las calles, llevando a cabo acciones en los distritos y sectores".

Si bien la CGTP-IN no había descartado sumarse a la convocatoria en España de una huelga general el próximo 11 de noviembre para protestar por la crisis de vivienda, con la decisión de este jueves del consejo nacional parece poco probable que se materialice la "huelga ibérica" que reclaman los manifestantes por la vivienda en Portugal.

PUBLICIDAD

El pasado 17 de octubre la CGTP ya convocó una protesta, que reunió a unas 2.500 personas y coincidió en el centro de Lisboa con una movilización juvenil por el acceso a la vivienda.

La CGTP reclama una subida general de los salarios del 15 %, con un mínimo de 150 euros mensuales, y elevar el salario mínimo nacional a 1.100 euros. EFE