Seúl ve posible que el líder norcoreano abordara con China un eventual diálogo con EE.UU.

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Seúl, 29 oct (EFE).- La inteligencia surcoreana cree que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, pudo haber transmitido a Pekín su postura sobre un eventual diálogo con Estados Unidos (EE.UU.) durante su reciente paso por China, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dejara abierta la posibilidad de una cumbre bilateral en noviembre.

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano abordó la posibilidad este jueves durante una sesión parlamentaria, según informaron legisladores surcoreanos citados por la agencia local de noticias Yonhap.

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Kim visitó la ciudad fronteriza china de Dandong el sábado pasado cruzando un puente recientemente inaugurado que conecta los dos países. Durante la jornada, se reunió con Wang Huning, uno de los principales dirigentes del Partido Comunista chino.

El NIS no descartó un cambio de escenario diplomático antes o después de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para el 17 y 18 de noviembre en Shenzhen, en el sur de China, dijo la agencia. El evento contará con la asistencia de Trump.

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El mandatario estadounidense ha expresado su interés en reunirse nuevamente con Kim durante su próxima gira asiática. Pionyang ha mantenido que no dialogará con EE.UU. mientras no se descarte la desnuclearización norcoreana.

El NIS considera que Pekín podría transmitir la postura norcoreana a Washington, según la agencia surcoreana, aunque sin asumir un papel activo de mediación.

Por otra parte, el servicio de inteligencia señaló que la hija de Kim continúa consolidando su posición como posible sucesora y confirmó que su verdadero nombre es Kim Ju-ae, dijo Yonhap.

La evaluación de la inteligencia surcoreana coincide con un aumento de las tensiones intercoreanas tras una explosión de minas en la frontera el pasado 21 de septiembre que hirió a tres militares surcoreanos.

Seúl responsabiliza a Pionyang de colocar los explosivos en el lado sur de la Línea de Demarcación Militar (LDM), la frontera de facto entre los dos países, mientras Corea del Norte niega su implicación y acusa al Sur de falsear el incidente con el supuesto propósito de obstaculizar sus trabajos de fortificación de la frontera.

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En este contexto, el NIS advirtió también que vigila un posible despliegue de lanzacohetes múltiples norcoreanos de 600 milímetros cerca de la divisoria.

Esta madrugada, residentes de la ciudad fronteriza de Paju, en Corea del Sur, aseguraron haber escuchado pruebas de altavoces de propaganda del lado norcoreano, según Yonhap, lo que podría anticipar una reanudación de las emisiones propagandísticas de Pionyang hacia Corea del Sur.

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También este jueves, Corea del Norte lanzó más de diez misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), informó el Ejército surcoreano. EFE