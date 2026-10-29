Haití aplaza las elecciones presidenciales y legislativas al 18 de julio de 2027

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Puerto Príncipe, 28 oct (EFE).- La primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas de Haití, previstas para el próximo 13 de diciembre, fueron aplazadas para el 18 de julio de 2027, debido a la crisis que vive el país, informó este miércoles el Consejo Electoral Provisional (CEP).

El organismo divulgó un calendario electoral actualizado, que establece que la segunda vuelta de estas elecciones, aplazadas varias veces en los últimos años, se llevará a cabo el 4 de octubre del año próximo.

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Esta decisión era esperada desde comienzos de mes, cuando el CEP prorrogó hasta el 31 de octubre el plazo para la inscripción de candidaturas, pero no había fijado una nueva fecha para las elecciones. EFE