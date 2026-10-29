Epic Games confirma que usa IA mediante 'vibe-coding' para desarrollar código y características de Unreal Engine

Guardar

Epic Games ha confirmado que está utilizando Inteligencia Artificial (IA) mediante 'vibe-coding' para programar no solo características de Unreal Engine, sino también el propio código, de cara a mejorar su motor de juegos utilizado en Fortnite y en numerosos videojuegos de otros estudios.

Así lo ha afirmado el vicepresidente ejecutivo de desarrollo de Epic, Marcus Wassmer, en declaraciones a This Week in Videogames, donde ha detallado que están "usando IA para desarrollar código y funciones para Unreal Engine". La razón se debe a que acelera el desarrollo de características y ofrece la posibilidad a los ingenieros de explorar ideas que no habían tenido tiempo de abordar.

PUBLICIDAD

"Sí, estamos empleando 'vibe-coding'. Eso significa que nuestros ingenieros ya no están escribiendo la mayor parte del código, pero siguen guiando las herramientas para obtener el resultado arquitectónico que queremos", ha explicado Wassmer, al tiempo que ha añadido que les preocupan más "los riesgos de avanzar demasiado despacio que el escepticismo hacia la IA".

Es más, en este sentido, Wassmer ha valorado que, de cara al futuro cercano, "el desarrollo con IA para básicamente todo el software será algo omnipresente", y, como ha puntualizado, "la mejor manera de contrarrestar cualquier escepticismo es a través de la calidad de los juegos y las herramientas" que sean capaces de ofrecer.

PUBLICIDAD

"Las herramientas no solo nos están ayudando a desarrollar código y funciones, sino también a mantener el motor más estable a medida que trabajamos, recortamos, optimizamos y realmente lo modernizamos de una manera que no habíamos logrado antes dada la escala, la complejidad y la antigüedad del código del motor", indica Wassmer, que asegura que la IA les permite abordar refactorizaciones que llevaban tiempo queriendo hacer.

Asimismo, Wassmer ha detallado que "casi todo el desarrollo que se está llevando a cabo en este momento se realiza en las ramas de desarrollo vinculadas a Fortnite, UEFN (Unreal Editor for Fortnite) y UE6".

Estas declaraciones por parte del directivo de Epic Games llegan a las pocas semanas de que trascendiera que Epic había retrasado el lanzamiento de su próximo título basado en los personajes de las franquicias de Star Wars y Marvel para desarrollarlo con un enfoque centrado en la IA.

PUBLICIDAD

De hecho, el CEO de Epic Games, Tim Sweeney, en una publicación hecha en X (antes Twitter) señaló a principios de este mes que la compañía propietaria de Fortnite estaba pivotando para la "máxima aceleración de IA".

En lo que respecta a las herramientas de IA que están usando principalmente, Wassmer añade que "las más obvias son Claude Code y Codex con sus modelos de IA asociados".

"Están ayudando en un amplio abanico del desarrollo". Así, ha valorado que, entre los logros recientes más destacados, se encuentran "la eliminación casi completa de los errores de compilación (cooking) no deterministas" con los que llevaban luchando una década. También ha destacado la aceleración del trabajo relacionado con la compresión de 'shaders', "dos avances que reducen de forma significativa el tamaño de los parches", como ha señalado Wassmer, con claros ejemplos de cómo la IA está afectando positivamente al desarrollo de Unreal Engine.

PUBLICIDAD

Sucede lo mismo con los tiempos que necesitaban anteriormente en Epic para ciertas tareas como la reescritura de una parte importante de la capa de renderizado D3D12, que según Wassmer "requeriría entre tres y seis semanas de trabajo para un solo ingeniero, pero que en realidad se completó en aproximadamente una semana, logrando además una mejora notable en el tiempo de uso de la CPU y menos errores".