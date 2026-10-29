Agencias

El venezolano Contreras, MVP de la Serie Mundial: "Amo a estos chicos"

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Chicago (EE.UU.), 28 oct (EFE).- El venezolano William Contreras, estrella de los Cerveceros de Milwaukee, fue elegido este miércoles como Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial ganada por su franquicia 4-1 a los Rays de Tampa Bay.

"Ya lo dije, no tengo palabras. Estoy agradecido con mis compañeros, con Pat Murphy, con mis lanzadores. Amo a estos chicos", afirmó Contreras tras recibir el premio.

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Los Cerveceros ganaron por 1-4 este miércoles el quinto partido de la Serie Mundial y conquistaron el primer título de su historia.

Contreras fue protagonista con un doble en la sexta entrada que impulsó a Christian Yelich para el 3-0. Poco después, el venezolano anotó la cuarta carrera gracias a un elevado de sacrificio de Cooper Pratt.

"Gracias a mis compañeros, a los lanzadores. Estoy muy orgulloso. ¡Vamos, Cerveceros!", concluyó el venezolano.

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