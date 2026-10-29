El MNCN lanza una nueva edición de 'Ciencia Serrana', con actividades hasta el 3 de diciembre en la sierra de Madrid

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El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) pondrá en marcha la séptima edición de 'Ciencia Serrana', que arrancará el próximo 5 de noviembre bajo el lema 'Lo que la montaña nos cuenta' y finalizará el 3 de diciembre, con diversas actividades en la sierra de Madrid.

Esta propuesta de la Estación Biológica El Ventorrillo se llevará a cabo los jueves 5,19 y 26 de noviembre y 3 de diciembre, gracias a la colaboración de diferentes bares y restaurantes de la Sierra de Guadarrama que acogen estos encuentros, en los que se favorece el diálogo entre personal investigador y público no especializado. El ciclo también incluye una jornada de puertas abiertas a la estación biológica.

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"El invierno detiene o ralentiza numerosos procesos biológicos, pero eso no significa que la vida desaparezca de nuestras montañas. Algo parecido ocurre con la investigación enfocada a comprender y conservar el entorno serrano: la bajada de las temperaturas y la reducción de la luz natural atenúan el trabajo de campo e intensifican el de gabinete. En la mayor parte de los casos, es el tiempo para interpretar 'Lo que la montaña nos cuenta'. Ciencia Serrana abre la puerta a compartirlo, además, con la población local, seguramente la más interesada en conocerlo", comenta el investigador de la Estación Biológica El Ventorrillo, Juan Antonio Fargallo.

Los encuentros, que siempre se celebrarán a partir de las 20:00 horas, comenzarán este jueves 5 de noviembre con Luisa Amo de Paz, investigadora del MNCN y responsable científica de la Estación Biológica El Ventorrillo. Su intervención tendrá lugar en El Ancla Restobar, en Collado Mediano, como detallan sus impulsores.

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La siguiente parada será el jueves 19 de noviembre en Nuestro Shangri-La, en Los Molinos, de la mano de Guillermo Cabezas Torrero (Instituto IMDEA Agua), quien estudia los efectos de las cianobacterias tóxicas en insectos acuáticos y terrestres. Los asistentes tendrán la posibilidad de escucharle hablar sobre polinizadores y las razones del declive de sus poblaciones.

El ciclo continuará en Navacerrada, en El Templo de Byggvir, el jueves 26 de noviembre. Por cuestiones de aforo, es necesario reservar mesa para escuchar a Juan Antonio Ballesteros Cánovas, investigador del departamento de Geología del MNCN-CSIC, que revelará lo que la montaña cuenta a través de lo que las piedras y el agua van dejando por escrito en la madera del bosque.

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El 3 de diciembre, 'Ciencia Serrana' se despedirá hasta la edición de 2027 en el Ambigú del Teatro Montalvo de Cercedilla. Vicente Manuel Ortuño Hernández, profesor titular en el Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá, propondrá un viaje subterráneo para conocer mejor a los artrópodos serranos escondidos bajo los canchales de alta montaña.

En esta séptima edición, la organización también ha propuesto una jornada de puertas abiertas en las instalaciones de la Estación Biológica El Ventorrillo, que se celebrará el sábado 28 de noviembre de 10.00 a 14.00 horas, siendo necesario la inscripción previa.

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