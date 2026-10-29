Ecuador extradita a EEUU a investigado por caso Villavicencio y al líder de Los Choneros

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(corrige titular investigados por investigado; solo lo está Daniel Salcedo)

Quito, 29 oct (EFE).- Daniel Salcedo, investigado como presunto autor intelectual del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, y Francisco Manuel Bermúdez, alias Churrón, líder de la banda criminal Los Choneros, fueron extraditados este jueves a Estados Unidos, según anunció el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

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Junto a ellos también fue extraditado Ronald Herrera, testigo protegido en la investigación del crimen de Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023, cuando faltaban 11 días para las elecciones presidenciales que ganó Noboa.

"Daniel Salcedo, Ronald Herrera y alias Churrón fueron extraditados. Con ellos, ya son nueve los enviados a responder ante la justicia internacional", señaló Noboa en su cuenta de X, donde compartió imágenes de los tres extraditados.

"La lucha contra el crimen no termina en nuestras fronteras. A los ecuatorianos les debemos tranquilidad, y recuperarla exige firmeza. Cuentan con la mía", añadió.

Salcedo, sentenciado por otros casos de corrupción en Ecuador, es requerido por un tribunal de Nueva York por delitos relacionados con el tráfico de drogas, posesión y uso de armas vinculadas al narcotráfico, asociación ilícita para el narcotráfico y lavado de activos.

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El empresario también está imputado por la Fiscalía ecuatoriana como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, acribillado a tiros por sicarios a la salida de un mitin.

Por su parte, Herrera también aceptó ser extraditado a Estados Unidos pero se desconocen los delitos por los que es requerido porque la audiencia fue de carácter reservado.

El traslado de Salcedo y Herrera a EE.UU. ya había sido anunciado por el ministro del Interior, John Reimberg, hace dos semanas.

El tercer extraditado, alias Churrón, fue capturado el pasado 3 de julio en la ciudad de Guayaquil, la más poblada del país.

Bermúdez, considerado uno de los líderes de Los Choneros y cercano a su máximo cabecilla, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, era requerido por la justicia estadounidense (que ofrecían incluso una recompensa de cinco millones de dólares) y tenía vigente una notificación roja de Interpol.

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La extradición de los tres se produce en medio de las investigaciones por el asesinato de Villavicencio, en el que también están procesados el exasambleísta Ronny Aleaga, el empresario Xavier Jordán, cuya deportación desde EE.UU. a Ecuador fue anunciada por el Gobierno; y tres altos mandos del grupo criminal Los Lobos, entre ellos su máximo líder, Wilmer Chavarría, actualmente detenido en España. EFE