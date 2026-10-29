Colombia reporta 256 muertos y 973 desaparecidos en la guerra de Rusia contra Ucrania

Guardar

Bogotá, 29 oct (EFE).- Colombia, uno de los países extranjeros más afectados por la muerte de combatientes en la guerra de Rusia contra Ucrania, acumula reportes de 256 ciudadanos fallecidos y 973 desaparecidos en el conflicto, informó este jueves la Cancillería.

De los fallecimientos reportados, 162 corresponden a información recibida desde Ucrania y 94 desde Rusia. En cuanto a las desapariciones, 676 han sido notificadas desde Ucrania y 297 desde territorio ruso.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Relaciones Exteriores también ha recibido 1.927 solicitudes de asistencia consular relacionadas con el conflicto, 1.013 vinculadas con Rusia y 914 con Ucrania. Las cifras están sujetas a actualización conforme avancen las verificaciones.

Un informe del centro de estudios Consejo Atlántico señala que los colombianos son la nacionalidad extranjera con más fallecidos entre los combatientes en las filas ucranianas y estima entre 300 y 550 los muertos desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022.

PUBLICIDAD

"Desde la Cancillería continuamos adelantando las gestiones diplomáticas y consulares a nuestro alcance para atender las solicitudes recibidas y brindar orientación y acompañamiento a los connacionales y sus familias", señaló el viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa Arboleda.

La Cancillería señaló que ha solicitado formalmente a ambos países que adopten medidas para evitar la vinculación de colombianos a sus fuerzas armadas y reiteró que el Gobierno no promueve ni participa en el reclutamiento para conflictos armados internacionales.

El fenómeno ha puesto de relieve los riesgos que afrontan los colombianos que viajan al extranjero para incorporarse a fuerzas militares. Algunos son atraídos mediante ofertas laborales que pueden ocultar las condiciones reales del trabajo y la exposición al combate.

PUBLICIDAD

En marzo pasado, el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios de Naciones Unidas estimó que más de 10.000 colombianos habían sido reclutados para participar en guerras en el extranjero, entre ellas las de Ucrania, Sudán y la República Democrática del Congo.

El Ministerio advirtió de que no tiene competencia para cancelar contratos suscritos por particulares con fuerzas armadas extranjeras, aunque mantiene gestiones diplomáticas y consulares para atender a los afectados y sus familias.

Además, ha remitido información a la Fiscalía General para que lleve a cabo los trámites correspondientes ante posibles mecanismos de captación y ofertas laborales engañosas. EFE