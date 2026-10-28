Un "alcance" entre dos trenes interrumpe la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía

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Un "alcance" entre dos trenes ha interrumpido la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, según ha informado Adif en su cuenta de X.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda.

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El suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas. En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.