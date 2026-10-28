Suiza votará en referéndum si levanta el veto a nuevas centrales nucleares en el país

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Ginebra, 28 oct (EFE).- Los ciudadanos suizos votarán en referéndum el 28 de febrero del próximo año si se levanta la prohibición de construir nuevas centrales nucleares en el país, vigente desde 2017, según anunció este miércoles el Gobierno helvético en su reunión semanal.

En un contexto marcado por el accidente nuclear de Fukushima (Japón) en 2011, los suizos decidieron en 2017 mediante consulta popular un abandono progresivo de la energía atómica que implicaba la prohibición de nuevas centrales.

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Sin embargo, el alza de los precios de la energía y el temor al desabastecimiento, derivados entre otros factores de las guerras de Ucrania y Oriente Medio, ha reavivado el debate sobre la conveniencia de esas centrales.

El propio Gobierno ha manifestado su voluntad de reanudar la construcción de centrales nucleares, y la iniciativa para el referéndum, bautizada como "Stop al apagón", cuenta con el apoyo de uno de los partidos de la coalición gubernamental, la conservadora Unión Democrática del Centro (UDC).

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Se oponen a ello el Partido Socialista, también en el Gobierno, así como las formaciones ecologistas y sectores democristianos.

Cuatro centrales nucleares están activas en Suiza desde hace 40 años, tras el cierre de la situada en Mühleberg en 2019, y producen el 32 % de la energía nacional, según datos de 2023.

Los suizos son convocados a distintos referendos varias veces al año, y en la consulta de febrero de 2027 también decidirán si el país prohíbe las importaciones de fuagrás elaborado mediante el cebado forzado de patos u ocas.

La ciudadanía suiza votará además si acepta el reciente tratado de libre comercio suscrito con Malasia, si reduce a cinco años el tiempo requerido a los extranjeros para obtener la nacionalidad del país, y si se da o no prioridad a los convenios colectivos frente a los salarios mínimos de cada cantón. EFE

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