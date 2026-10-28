Agencias

Pedro Sánchez suspende su agenda tras el accidente ferroviario

Guardar

Madrid, 28 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha suspendido su agenda esta mañana para seguir al detalle la evolución de la situación tras el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, al sur de Madrid.

Dos trenes de pasajeros han colisionado a primera hora a la altura de la estación de Urda y, según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112, dos vagones han caído por un terraplén.

PUBLICIDAD

Sánchez tenía previsto clausurar en el Ministerio de Sanidad, en la capital de España, la Cumbre Mundial de la Obesidad 2026. EF

BB/ros/rml

Últimas Noticias

Dos vagones del tren Iryo siniestrado en Urda (Toledo) descarrilaron tras ser alcanzados por un tren de Renfe

Dos vagones del tren Iryo siniestrado en Urda (Toledo) descarrilaron tras ser alcanzados por un tren de Renfe

El escrutinio en Israel se acerca al 80 % con Netanyahu a la cabeza

Infobae

C-LM activa su Plan de Emergencias por accidente de tren de Urda aunque aún no tiene constancia de fallecidos

C-LM activa su Plan de Emergencias por accidente de tren de Urda aunque aún no tiene constancia de fallecidos

El dúo venezolano SanLuis llenará en abril de pop romántico la sala Auditorio Roig Arena

El dúo venezolano SanLuis llenará en abril de pop romántico la sala Auditorio Roig Arena

Navarra apoya un proyecto de desarrollo agroecológico que beneficia a 1.700 personas en la provincia andina de Jauja

Navarra apoya un proyecto de desarrollo agroecológico que beneficia a 1.700 personas en la provincia andina de Jauja