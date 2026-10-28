Pedro Sánchez suspende su agenda tras el accidente ferroviario

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Madrid, 28 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha suspendido su agenda esta mañana para seguir al detalle la evolución de la situación tras el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, al sur de Madrid.

Dos trenes de pasajeros han colisionado a primera hora a la altura de la estación de Urda y, según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112, dos vagones han caído por un terraplén.

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Sánchez tenía previsto clausurar en el Ministerio de Sanidad, en la capital de España, la Cumbre Mundial de la Obesidad 2026. EF

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