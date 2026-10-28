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Old Navy Sport: Un nuevo destino para de ropa deportiva

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 28 de octubre de 2026

Una nueva identidad que reúne estilo, desempeño, precios increíbles, para descubrir la propuesta deportiva de Old Navy desde una perspectiva renovada.

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Old Navy presenta Old Navy Sport, una nueva sub-marca que da una identidad propia a su propuesta de activewear, reuniendo estilo, desempeño y precios increíbles en un mismo destino. Este lanzamiento refuerza el posicionamiento de Old Navy en la categoría deportiva, en la que actualmente ocupa el quinto lugar del mercado de activewear en Estados Unidos, de acuerdo con Circana.

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Creada para quienes buscan prendas que se adapten a distintos momentos de su día, Old Navy Sport ofrece una nueva perspectiva del activewear, con diseños que conectan las tendencias actuales con la funcionalidad de la ropa deportiva. La propuesta amplía las posibilidades de esta categoría con prendas que combinan una estética contemporánea con características de desempeño, para acompañar tanto las sesiones de entrenamiento como un plan fuera del gimnasio.

La colección incorpora estilos de temporada renovados, colores actualizados y siluetas modernas, integrados en algunas de las líneas de activewear más reconocidas de Old Navy. La comodidad, la versatilidad y el desempeño son elementos centrales de esta propuesta, que combina detalles técnicos con diseños alineados con las tendencias para crear prendas que funcionan dentro y fuera del gimnasio.

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A través de esta nueva identidad, Old Navy busca ofrecer una manera más intuitiva de descubrir su creciente oferta deportiva. Old Navy Sport reúne diseño, funcionalidad y accesibilidad en una propuesta que responde a distintas necesidades y preferencias, facilitando la búsqueda de prendas que combinan características de desempeño con un estilo actual.

"Old Navy Sport nos brinda una oportunidad emocionante para seguir impulsando la categoría con mayor enfoque e innovación", señaló Jessica Shynn, Head of Active Merchandising de Old Navy. "Estamos reuniendo diseños alineados con las tendencias, detalles enfocados en el desempeño y el valor que nuestros clientes esperan de Old Navy, para crear una propuesta que les permita moverse con confianza, dondequiera que los lleve la vida".

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La nueva identidad estará presente en OldNavy.mx, tiendas Old Navy en México y en la cuenta de redes sociales @OldNavyMexico.

Con Old Navy Sport, la marca fortalece su apuesta por el activewear y por una categoría que evoluciona junto con las tendencias y las expectativas de sus consumidores. Su nueva identidad pone en primer plano una combinación que distingue a Old Navy: estilo, desempeño y valor, con una propuesta accesible que mantiene el diseño como parte esencial de la experiencia deportiva.

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Old Navy Sport. It's Your Move. Una nueva forma de descubrir el activewear, con estilo, desempeño y valor en cada movimiento.

Old NavyOld Navy es una marca global de ropa y accesorios que hace que los estilos esenciales sean accesibles para todas las familias. Originada en 1994, la marca celebra la democracia del estilo a través de productos en tendencia, optimistas, asequibles y de alta calidad. Old Navy, una división de Gap Inc. (NYSE: GAP), con sede en San Francisco, ofrece un entorno de compras divertido y estimulante a sus clientes en más de 1200 tiendas en todo el mundo. Para más información, visitawww.oldnavy.com.

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Old Navy MéxicoEn México, desde su llegada hace nueve años, Old Navy ha tenido un crecimiento significativo, contando hoy con 28 tiendas a lo largo del país. Su enfoque en ofrecer productos accesibles y en tendencia ha conquistado a las familias mexicanas que buscan versatilidad y estilo sin sacrificar calidad ni presupuesto. Para más información, visitawww.oldnavy.mx.

CONTACTO: sergio@trilogystudio.com.mx

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FUENTE Old Navy México