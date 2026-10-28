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Louzán manda su apoyo a las víctimas del accidente de Toledo: "Ninguna palabra alivia un dolor tan profundo"

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El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, mostró sus condolencias y su apoyo a las afectados por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo, lamentando que "ninguna palabra alivia un dolor tan profundo" y apuntando que la suspensión de la jornada de la Copa del Rey de fútbol y fútbol sala se debe a que "no pueden ni quieren estar al margen de la sociedad española".

"Desde la Real Federación Española de Fútbol queremos trasladar nuestro más sentido pésame a las familias y a los seres queridos de las personas fallecidas en el trágico accidente ferroviario ocurrido hoy en Toledo. Nuestro cariño y nuestro apoyo están también con los heridos y con todos los afectados. Ninguna palabra puede aliviar un dolor tan profundo", expresó Louzán en un vídeo publicado por la RFEF.

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El máximo representante del fútbol español también se acordó de todas las personas que están trabajando en labores de rescate y atención a los afectados. "Gracias de corazón por vuestra entrega y por el esfuerzo que estáis realizando en estos momentos tan difíciles", remarcó.

Como "muestra de respeto y de solidaridad", Louzán anunció la suspensión de la jornada de Copa del Rey de fútbol y fútbol sala programada para este miércoles, al considerar que el fútbol y sus competiciones "no pueden ni quieren estar al margen de la sociedad española". "Somos parte de ella y compartimos su dolor. Queremos, también, agradecer a todos los equipos que han participado en esta jornada", manifestó.

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"En momentos como este, lo más importante son las personas. A todos los que estáis sufriendo, enviamos un abrazo de corazón, deciros que estamos con todos vosotros, hoy y siempre, a vuestro lado", concluyó Rafael Louzán.

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