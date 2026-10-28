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La tormenta tropical Vance mantiene lluvias intensas en el noroeste y occidente de México

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Ciudad de México, 28 oct (EFE).– La tormenta tropical Vance seguirá provocando lluvias intensas en regiones de cinco estados del occidente y noroeste de México, mientras avanza por aguas del océano Pacífico frente a las costas de Jalisco y Nayarit, alertó este miércoles la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La circulación del fenómeno meteorológico generará precipitaciones intensas, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros, en áreas de Baja California Sur (noroeste), Sinaloa (noroeste) y Durango (norte), además de zonas de Jalisco y Nayarit.

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El organismo informó en su reporte de las 09:00 hora local (15:00 GMT) que el centro del ciclón se sitúa a unos 390 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, en Jalisco, y a 425 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Mita, en Nayarit.

Vance mantiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), con rachas de hasta 85 km/h, y se desplaza con rumbo hacia el nor-noroeste a una velocidad de 17 km/h.

Asimismo, el organismo pronosticó vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y olas de 2,5 a 3,5 metros de altura en el litoral jalisciense.

Para las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Colima (oeste) se prevén rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1,5 a 2,5 metros.

Ante el riesgo de deslaves, incrementos en los caudales de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, las autoridades reiteraron el llamado a la población a seguir las recomendaciones preventivas de Protección Civil y a permanecer atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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El avance de la tormenta ocurre tras degradarse desde el fin de semana, cuando alcanzó la categoría 1 de huracán con vientos sostenidos de 120 km/h y activó un operativo de prevención gubernamental en el litoral pacífico antes de comenzar a perder fuerza gradualmente.

La temporada de ciclones tropicales de 2026 en el Pacífico mexicano comenzó el 15 de mayo y concluirá oficialmente el próximo 30 de noviembre. EFE

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