Infografías del míercoles 28 de octubre de 2026

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ESPAÑA ACCIDENTE - Al menos 68 fallecidos en el accidente de tren en España.

EEUU ELECCIONES - Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos llegan con cerca de 39 millones de latinos habilitados para votar, según Pew Research Center. Demócratas y republicanos compiten por conquistar ese electorado en contiendas clave por el Senado, la Cámara de Representantes y las gobernaciones.

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DOLORES HUERTA - Fallece a los 96 años Dolores Huerta, pionera latina del movimiento campesino en Estados Unidos. EFE

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