Eva González revela cómo se encuentra tras el grave choque de trenes en Toledo

28/10/2026 Eva González. Nueva tragedia en nuestro país, que a estas horas contiene la respiración tras el grave accidente ferroviario que ha tenido lugar en torno a las 9.00 h en Toledo, cuando un AVE y un Iryo han colisionado a la altura de Urda, descarrillando varios vagones a causa del fortísimo impacto. Y aunque por el momento no hay datos oficiales, se especula que las víctimas mortales podrían ascender a 46 mientras continúan las labores de rescate de los servicios de emergencias. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Guardar

Nueva tragedia en nuestro país, que a estas horas contiene la respiración tras el grave accidente ferroviario que ha tenido lugar en torno a las 9.00 h en Toledo, cuando un AVE y un Iryo han colisionado a la altura de Urda, descarrillando varios vagones a causa del fortísimo impacto. Y aunque por el momento no hay datos oficiales, se especula que las víctimas mortales podrían ascender a 46 mientras continúan las labores de rescate de los servicios de emergencias.

Han sido numerosos -desde Ana Obregón a Marcos Llorente- los rostros conocidos que han reaccionado a este choque de trenes en redes sociales, y teniendo en cuenta que se ha producido en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía, la preocupación por Eva González, usuaria habitual de este trayecto, ha hecho que muchos se pusiesen en contacto con la modelo para saber si se encontraba bien o iba en alguno de los convoyes implicados en la colisión.

PUBLICIDAD

En primera persona, la presentadora de 'La Voz' ha querido lanzar un mensaje tranquilizador a través de su cuenta de Instagram: "A todos mis allegados que me estáis preguntando, estoy bien gracias a Dios, llegué ayer a Sevilla" ha revelado. "Consternada por el nuevo accidente y rezando por todas las víctimas y sus familiares" ha concluido sin ocultar su desolación por esta tragedia de la que todavía es pronto para determinar su trascendencia.

Da la casualidad de que hace menos de 48 horas Eva explotaba públicamente contra el Ministro de Transportes, Óscar Puente, por la deficiencia del servicio ferroviario que tantas veces ha cogido en los últimos años. "Soy usuaria de Renfe desde hace muchísimos años y no puedo entender que cada vez esté peor. Antes te hacías un Madrid-Sevilla en 2 horas y 20 minutos y ahora he tardado casi cuatro horas en llegar, ¿qué explicación hay a esto? Casi 35 años después y con lo que ha evolucionado todo, ¿por qué cada vez la alta velocidad en España es peor? Ya no se puede contar con llegar a la hora que pone en tu billete, ni llegar a los compromisos que se tengan. Y no hay ninguna explicación a eso ni nadie que se responsabilice" reflexionaba en Twitter.

PUBLICIDAD

Un mensaje que ahora, tras esta nueva tragedia ferroviaria tan solo diez meses después de la de Adamuz -con 46 víctimas mortales- cobra una nueva e importante relevancia.