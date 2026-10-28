El 0,1 % más rico de Colombia contamina 115 veces más que la mitad más pobre del país

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Bogotá, 28 oct (EFE).- El 0,1 % más rico de Colombia emite por persona 115 veces más dióxido de carbono (CO2) que la mitad más pobre de la población, una brecha que refleja la desigual responsabilidad frente a la crisis climática, según un informe de Oxfam Internacional publicado este miércoles.

"La crisis climática no afecta a todas las personas por igual, y tampoco todos contribuyen de la misma manera a agravarla", apunta Oxfam en su informe 'Desastre, ¿para quién?', que recoge que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los aviones privados que salieron de Colombia realizaron 1.910 trayectos y generaron aproximadamente 11.042 toneladas de CO2.

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Estos vuelos acumularon cerca de 6.907 horas en el aire y recorrieron unos 2,5 millones de kilómetros, una distancia equivalente a dar 62 vueltas al mundo.

"Compensar las emisiones de estos vuelos requeriría alrededor de 55.000 árboles", agrega la ONG.

En paralelo, unas 10,6 millones de personas en Colombia, el 20 % de la población, están expuestas a amenazas como inundaciones, sequías agrícolas, olas de calor o ciclones tropicales y presentan una alta vulnerabilidad ante sus efectos, según datos del Banco Mundial analizados por Oxfam.

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El informe advierte que las consecuencias del cambio climático afectan especialmente a las poblaciones con menos recursos porque no pueden anticiparse a los riesgos ni recuperarse de sus impactos, una situación agravada por factores como la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y la presencia de grupos armados.

"La crisis climática es una realidad global que, en el caso de Colombia, se ve agravada por los altos niveles de desigualdad, el conflicto armado y el crimen organizado y la fragilidad de la justicia fiscal y climática", afirmó la directora ejecutiva de Oxfam Colombia, Lorena Nieto, citada en el informe.

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La organización reclama políticas climáticas que tengan en cuenta las diferencias en la responsabilidad por las emisiones, así como mecanismos de financiación que permitan a las comunidades más vulnerables afrontar los efectos del calentamiento global. EFE