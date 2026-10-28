Cuba rebate a EEUU y dice que los daños del bloqueo superan los 22,9 millones en un día

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Naciones Unidas, 28 oct (EFE).- El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Padilla, rebatió este miércoles en la ONU a Estados Unidos, que niega que exista un bloqueo contra la isla, y aseguró que el embargo estadounidense provoca daños económicos superiores a los 22,9 millones de dólares en un solo día.

Rodríguez mostró un contador en tiempo real del impacto económico que, según el Gobierno cubano, provoca el embargo estadounidense. El contador comenzó a funcionar el martes, coincidiendo con el inicio del debate en la Asamblea General sobre la resolución anual contra esas sanciones.

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"El bloqueo mata y castiga silenciosamente a nuestra población como nunca antes", declaró el canciller durante su intervención.

El ministro de Relaciones Exteriores cubano tomó la palabra un día después de que lo hiciera el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, con quien protagonizó una discusión a gritos sin precedentes en el pleno de la Asamblea General.

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Durante su turno, Waltz negó que exista un bloqueo estadounidense a La Habana y llamó a los Estados miembros a rechazar el texto presentado por Cuba para dejar de "contribuir al maltrato del pueblo cubano".

Rodríguez alertó de que la Administración de Donald Trump "ha desatado una ola de presiones, intimidación y chantaje" contra otros miembros de la ONU para hacer caer el texto, que desde 1992 se lleva aprobando casi por unanimidad.

El cubano calificó el embargo como "un acto de guerra, de castigo colectivo y de genocidio" y lamentó que las "durísimas consecuencias" recaen sobre su pueblo.

"Sus efectos terminan en la mesa de las familias cubanas en la cama de un enfermo en un parto o en un quirófano en la alimentación o el aula de un niño en la falta de electricidad, agua potable y medicamentos en los altos precios de bienes indispensables para la vida", aseveró.

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Entre otras cosas, denunció que en Cuba falta el 70 % de los medicamentos del cuadro básico y que unas 100.000 personas, incluidos 12.000 niños, están a la espera de una cirugía. Todo ello "como consecuencia del bloqueo".

"Lo que Cuba reclama es que la dejen en paz, que permitan al pueblo cubano vivir en paz, resolver en paz nuestros propios problemas y encontrar soluciones a las grandes dificultades del mundo actual, libres de la agresión política, militar, cognitiva o económica", indicó.

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Y añadió: "Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí".

Waltz sugirió el martes que habrá "cambios" en la votación sobre la resolución. Aunque se espera que vuelva a ser aprobada, será clave observar qué países cambian de bando, especialmente entre los de América Latina y el Caribe, donde recientemente han tomado posesión mandatarios alineados con Trump. EFE

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(vídeo)