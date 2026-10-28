Buscan a un policía de Xixona que desapareció este martes tras ir a hacer senderismo en Polop

28/10/2026 Operativo de rescate desarrollado por los bomberos en Polop (Alicante) SOCIEDAD CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

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Efectivos de distintos cuerpos de seguridad participan este miércoles en las labores de búsqueda de un policía local de Xixona (Alicante) desaparecido desde que este martes salió de casa para practicar senderismo, probablemente por la zona de Polop, en la Marina Baixa, donde se ha encontrado su vehículo.

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press han indicado que la Benemérita ha activado un amplio dispositivo de búsqueda con medios aéreos y terrestres, al que se han sumado unidades de la Policía Nacional y de las policías locales de varios municipios, así como bomberos.

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En concreto, el instituto armado ha confirmado la desaparición de una persona este martes y que desde las 06.30 horas, cuando salió de su domicilio para hacer senderismo, probablemente por la zona de Polop, no se sabe nada de su paradero.

De otro lado, fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han señalado que el cuerpo de seguridad fue avisado de este hecho a las 20.30 horas del martes, tras lo que se movilizó para buscar a un hombre de 45 años al grupo de rescate, al que se han ido sumando el equipo de drones y, al amanecer, un helicóptero, que está haciendo batidas por la zona, en el monte Ponoig.

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Las mismas fuentes han explicado que han revisado la vía ferrata de la zona, las paredes del monte y la zona alta con las dotaciones a pie, aunque, de momento, sin resultados.

Por su parte, el Ayuntamiento de Xixona ha indicado en redes sociales que la alcaldesa de la localidad, Isabel López, "está en contacto directo" con el jefe de la Policía Local y el subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, "para hacer un seguimiento del operativo y conocer de primera mano cualquier novedad".

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El consistorio ha trasladado todo su "apoyo y aprecio a la familia, amigos y compañeros del agente, con la esperanza que pueda ser localizado cuanto antes mejor". "Rogamos prudencia y evitar la difusión de informaciones no contrastadas", ha apuntado.

Desde el Ayuntamiento han subrayado que "cualquier dato que pueda ayudar en la investigación se tiene que comunicar al 112" y han indicado que continuarán informando "a través de los canales oficiales" a medida que haya "novedades confirmadas".