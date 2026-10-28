BNP Paribas gana un 19% más hasta septiembre y supera los 11.000 millones de beneficio

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El banco francés BNP Paribas se anotó un beneficio neto atribuido de 11.018 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, lo que representa un incremento del 19,1% respecto del resultado contabilizado un año antes, según los resultados publicados por la entidad francesa, que llevará a cabo un programa de recompra de acciones por importe de 1.300 millones de euros.

El mayor banco de la eurozona por activos alcanzó una cifra de negocio neta hasta septiembre de 41.904 millones de euros, un 10% más, mientras que el coste de riesgo asumido por la entidad gala fue de 2.835 millones de euros, un 11% superior al del mismo periodo de 2025.

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Entre julio y septiembre, BNP Paribas alcanzó un beneficio neto atribuido de 3.456 millones de euros, un 13,5% por encima del resultado contabilizado en el tercer trimestre de 2025, mientras que la cifra de negocio aumentó un 9,5%, hasta 13,757 millones.

El ratio de capital ordinario de nivel 1 (CET1) se situó en el 12,9% a 30 de septiembre de 2026, muy por encima de los requisitos del SREP (10,45%). De su lado, al cierre de los nueve primeros meses del año, la rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) fue del 13,2%, frente al 11,4% del mismo periodo del año pasado.

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"Estos excelentes resultados refuerzan nuestro compromiso con la transformación disciplinada y la ejecución de nuestras iniciativas estratégicas, manteniendo siempre presente nuestra principal prioridad: ayudar a nuestros clientes a llevar a cabo con éxito sus proyectos, sea cual sea el entorno", ha comentado Jean-Laurent Bonnafé, consejero delegado de BNP.

RECOMPRA DE ACCIONES

Por otro lado, tras la aprobación del Banco Central Europeo (BCE), BNP Paribas ha anunciado el lanzamiento de un programa de recompra de acciones por valor de 1.300 millones de euros correspondiente a los resultados del ejercicio 2026.

Este plan de recompra comenzará el próximo 2 de noviembre, mediante un contrato con un proveedor de servicios de inversión independiente, que recibirá instrucciones irrevocables para adquirir los títulos, que serán cancelados.