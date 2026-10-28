Badosa derrota a la austriaca Kraus y accede a los cuartos de final en Cantón

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Redacción deportes, 28 oct (EFE).- La tenista española Paula Badosa, número 61 del 'ranking' WTA y quinta cabeza de serie, accedió este miércoles a cuartos de final del torneo de categoría WTA 250 que se disputa sobre pista dura en la ciudad china de Cantón tras derrotar por 6-1 y 6-4 a la austriaca Sinja Kraus.

Badosa, que afrontaba el torneo después de haber caído en primera ronda durante su participación previa en Osaka, repitió el mismo marcador que había logrado en dieciseisavos ante la estadounidense Carol Young Suh Lee. Esta vez lo hizo ganando el 50 % de los juegos al resto y adjudicándose un 82 % de los puntos con su primer servicio.

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En la primera manga Badosa se mostró muy superior, aprovechando en el segundo y el sexto juegos dos de las seis pelotas de rotura de las que dispuso y ganando además el quinto en blanco con su saque. Ya en la segunda quebró en el tercero y fue capaz de firmar una contrarrotura en el noveno para cerrarlo en el siguiente con su segundo punto de partido.

Su próxima rival será la ganadora del enfrentamiento entre la indonesia Janice Tjen, segunda favorita, y la británica Harriet Dart.