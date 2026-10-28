Agencias

Antony no viaja por un proceso vírico

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Sevilla, 28 oct (EFE).- El extremo brasileño del Betis Antony Dos Santos no ha viajado este miércoles a Madrid para el duelo de Copa del Rey ante el Navalcarnero por un proceso vírico del que ha informado el club.

El Betis viajó este miércoles en avión a tierras madrileñas para el choque que disputará esta tarde en el estadio Santo Domingo, de la localidad madrileña de Alcorcón, correspondiente a la primera fase de la competición copera.

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Con la baja de Antony, la convocatoria es la formada por Álvaro Valles, Diego Conde, Manu González; Aitor Ruibal, Bellerín, Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Llorente, Valentín, Fran García; Deossa, Fidalgo, Fornals, Losada, Lo Celso, Marc Roca, Ceballos, Isco, Abde, Riquelme, Troy Parrott y Morante.

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