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Almeida cree que el COI pedirá que Madrid sea sede olímpica por su capacidad para celebrar grandes eventos

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este miércoles que será el Comité Olímpico Internacional (COI) el que pedirá que la capital sea "sede de unos Juegos Olímpicos", uno de los grandes retos deportivos pendientes en la ciudad, por su capacidad para celebrar grandes eventos.

Así lo ha expresado en los 'Desayunos Madrid' de Europa Press, donde ha subrayado que será el propio COI el que pedirá que los Juegos Olímpicos sean en Madrid porque ha podido ver cómo se ha creado en Ifema Madrid "un circuito en prácticamente un año".

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"Somos capaces de acoger a Bad Bunny, somos capaces de acoger al Papa, que somos capaces de acoger a Shakira, que es impresionante lo que hizo ahí en Villaverde. Creo que seremos capaces, por tanto, de poder ser sede", ha reafirmado el regidor.

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