Los hogares con todos sus miembros en paro suben en 21.800 y los de todos ocupados caen en 47.600

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Los hogares con todos sus miembros en paro subieron en 21.800 en el tercer trimestre, un 2,8% más respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 786.100, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último año, los hogares con todos sus integrantes en el desempleo han disminuido en 4.800, lo que supone, en valores relativos, un retroceso del 0,6%.

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Entre julio y septiembre, los hogares con todos sus miembros ocupados disminuyeron en 47.600 (-0,39%), hasta un total de 12.226.100 hogares. En los últimos doce meses, las familias con todos sus miembros ocupados se han incrementado en 188.500 (+1,6%).

Para el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, los datos de hogares del tercer trimestre reflejan "la fortaleza del mercado laboral".