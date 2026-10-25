Agencias

La Fiscalía japonesa acusa a un marine estadounidense de asesinar a una mujer en Okinawa

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Tokio, 25 oct (EFE).- La Fiscalía de Japón acusó este domingo formalmente a un marine estadounidense de robar y asesinar a una mujer en Okinawa a principios de octubre, un caso que ha reavivado la oposición a la mayor presencia militar de Washington en el archipiélago.

"En el juicio, nos esforzaremos al máximo para presentar argumentos sólidos y probar el caso con base en la ley y las pruebas", afirmó el subdirector de la Fiscalía del distrito de Naha, Hiroya Ishii, citado por la agencia de noticias japonesa Kyodo.

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El marine estadounidense, de 20 años de edad y estacionado en la base de Futenma, está acusado de asesinar a la mujer de 39 años el pasado 3 de octubre, al atarle el cable de un teléfono al cuello en un hotel de la capital de la prefectura sureña, y de robarle su mochila.

El caso ha desatado una ola de indignación en Okinawa, con protestas en Okinawa por este tipo de casos que involucran a personal militar estadounidense.

Las autoridades japonesas exigieron medidas contra la violencia de los soldados, al tiempo que la Asamblea de Okinawa exigió el pasado 9 de octubre una revisión "fundamental" del tratado que regula la presencia de las tropas estadounidenses en Japón. Por su parte, el Ejército estadounidense anunció medidas que incluyen un toque de queda durante un mes. EFE

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