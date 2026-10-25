Henderson y Kawano establecen récords mundiales de maratón de marcha en Takahata

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La australiana Rebecca Henderson y el japonés Masatora Kawano han establecido este domingo los récords del mundo de maratón de marcha, con marcas de 3:14:52 y 2:55:14, respectivamente, durante el 'All Japan Race Walking', una prueba de categoría bronce del World Athletics Race Walking Tour celebrada en Takahata (Japón).

Henderson mejoró el récord mundial femenino de 3:15:11, establecido por la italiana Sofia Fiorini en los Campeonatos de Europa celebrados en Birmingham el pasado mes de agosto, mientras que Kawano fijó el primer récord mundial masculino en esta distancia.

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El medio maratón y el maratón pasaron a ser distancias oficiales de marcha a partir del 1 de enero de 2026. Para la plusmarca mundial masculina de maratón de marcha se estableció una marca de referencia de 2:56:30.