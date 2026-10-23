Sberbank obtendrá beneficios netos de 24.784 millones de dólares en 2026

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Moscú, 23 oct (EFE).- El principal banco estatal ruso Sberbank, sancionado por Occidente debido a la guerra en Ucrania, obtendrá este año beneficios netos de dos billones de rublos (24.784 millones de dólares), según anunció este viernes su presidente, Guerman Gref.

"Este año tendremos cerca de dos billones de beneficios netos. ¿Quién podría pensar a mediados de la década pasada que Sberbank se convertiría en la mayor compañía del país, la más capitalizada, la más rentable...? Y nosotros lo hacemos de modo estable", afirmó durante una conferencia en la Universidad Sber, citado por Interfax.

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Añadió que en el año en curso el banco cumplió con todos los objetivos estratégicos financieros y tecnológicos, y adelantó que en 2027 Sberbank dará un nuevo salto en el desarrollo como empresa.

"Tenemos una comprensión clara de lo que es una economía basada en agentes y de nuestro lugar en ella. Creo que combinaremos una amplia gama de tecnologías. El próximo año ofreceremos al mercado herramientas muy interesantes e importantes, relacionadas con esta nueva área: la inteligencia artificial física", sostuvo.

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Además, anunció que en los próximos meses darán a conocer "muchas otras novedades" y "el próximo año, demostraremos al mundo que es posible desarrollar toda la infraestructura tecnológica en un país sometido a un número sin precedentes de sanciones".

En septiembre pasado Gref informó al presidente ruso, Vladímir Putin, que el banco obtendría en 2026 un nivel récord de beneficios netos y pagaría el 50 % de estos ingresos en dividendos.

Los beneficios netos de este banco crecieron en 2025 un 7,9 %, superando los 1,7 billones de rublos (20.154 millones de dólares) en el contexto de los altos tipos de interés mantenidos en los últimos años por el Banco Central de Rusia, que llegaron a alcanzar el 21 %.EFE

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