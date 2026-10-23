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Netanyahu ordena el cierre "inmediato" de la ciudad de Hebrón y anticipa uno "total" de Cisjordania

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) el cierre "inmediato de la ciudad de cisjordana de Hebrón y la preparación del cierre total de toda Cisjordania a partir de este mismo viernes, después de un ataque armado que ha dejado cinco heridos y se ha saldado con la muerte de los dos asaltantes.

"He ordenado a las FDI y a las fuerzas de seguridad imponer un cierre inmediato sobre la ciudad de Hebrón y prepararse para un cierre total en toda Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania que usan las autoridades israelíes para referirse a este territorio palestino-- a partir de hoy", ha anunciado el mandatario israelí en una publicación en redes sociales.

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Netanyahu ha vinculado esta decisión a la lucha contra el terrorismo de las autoridades israelíes y ha asegurado que estas continuarán "persiguiendo en todo lugar y en todo momento a los terroristas de (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás y a quienes los envían".

"No tienen lugar para esconderse", ha apostillado, insistiendo en que las fuerzas israelíes "están operando con energías reforzadas para frustrar el terrorismo y llevar a cabo oleadas de arrestos masivos".

El anuncio llega después de que el Ejército de Israel haya matado este viernes a dos palestinos tras un ataque a tiros perpetrado en el sur de Cisjordania, suceso que ha dejado cinco heridos, entre ellos dos en estado crítico, según los servicios de emergencia de Israel.

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En relación a este incidente, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, ha hablado de "mañana difícil" y ha reivindicado que no se puede permitir "la existencia de un 'Estado terrorista' en Judea y Samaria", al tiempo que ha vuelto a reclamar el "desmantelamiento" de la Autoridad Palestina.

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