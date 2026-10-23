Rioja acerca a Madrid el mejor restaurante de Latinoamérica

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La nueva edición de In Residence Sessions by Rioja recibe estos días en Madrid a uno de los nombres más influyentes de la gastronomía internacional. La Denominación de Origen Calificada Rioja acerca temporalmente a la capital al chef colombiano Álvaro Clavijo, fundador de El Chato (Bogotá) considerado como el mejor restaurante de Latinoamérica.

Rioja brinda así una oportunidad única para descubrir una cocina profundamente conectada con el territorio colombiano y maridada íntegramente con vinos de la DOCa.

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La experiencia, que se desarrolla hasta el próximo domingo 25 de octubre en el espacio Semilla Food Studio en el formato de pop-up restaurant (restaurante efímero), ha colgado el cartel de completo durante todas sus jornadas (comidas y cenas), a un precio de 195euro por comensal.

La iniciativa de Rioja contribuye a consolidar Madrid como uno de los epicentros europeos de la gastronomía internacional contemporánea, al tiempo que la DOCa Rioja refuerza su papel como Denominación vitivinícola española líder, nexo entre las gastronomías internacionales y nacional gracias a su calidad y diversidad.

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UNA PROPUESTA DE COLOMBIA, EXALTADA CON RIOJA

El menú de ocho pases configurado por Álvaro Clavijo para esta ocasión funciona como una particular lectura del territorio colombiano a través de sus ingredientes, técnicas y tradiciones. Y, en este punto, la cuidada selección de vinos de la DOCa Rioja desempeña un papel clave, acompañando cada plato y poniendo en valor su extraordinaria versatilidad.

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Tintos, blancos y rosados demostraron su capacidad para acompañar y ensalzar a una cocina tan diferente, reforzando la idea de Rioja como la Denominación de referencia, capaz de armonizar con propuestas gastronómicas de cualquier parte del mundo y de enriquecer la experiencia culinaria.

Pan de mashua, pipián de arracacha y palmito con macadamia fresca y pil pil, e ingredientes como guatila, lulo, casabe y hormiga han dialogado a la perfección con Izadi Selección Blanco 2025, Marqués de Riscal XR Rosé 2025, Pago de Valcaliente Maturana 2019, Suañé Blanco Reserva 2021, Señorío de Cuzcurrita 2021, Salas 2023 y Conde de los Andes Semidulce 2003. Cada elaboración encuentra su contrapunto en la propuesta de vinos de Rioja, poniendo de manifiesto una de las grandes fortalezas de la DOCa: su extraordinaria diversidad.

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Esta edición de In Residence Sessions conecta, además, con la campaña 'Rioja es muy de Madrid', una iniciativa que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre está llenando la capital de experiencias en torno al vino a través de tardeos gastronómicos, maridajes, catas y actuaciones en directo en distintos espacios de la ciudad. Los próximos planes disponibles pueden consultarse directamente en la agenda de Rioja.

DIEZ AÑOS CONECTANDO LAS MEJORES COCINAS DEL MUNDO

Las distintas ediciones de In Residence Sessions by Rioja han servido en los últimos diez años para demostrar precisamente esa capacidad de conexión entre territorios y formas de entender la gastronomía. Desde que la DOCa forma parte de esta iniciativa, sus vinos han acompañado propuestas culinarias de algunos de los chefs más reconocidos del panorama internacional.

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Entre ellos figuran nombres como Poul Andrias Ziska, creador del restaurante PAZ en las Islas Feroe; Merlin Labron-Johnson, al frente de Osip en Reino Unido; Tim Flores y Genie Kwon, fundadores de Kasama en Chicago; o James Henry, impulsor del restaurante francés Le Doyenné.

La siguiente sesión de In Residence by Rioja correrá a cargo del chef franco-japonés Atsushi Tanaka y se celebrará en el mes de noviembre (18-22). Próximamente se abrirán las reservas en Inresidence.es.