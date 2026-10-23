Planta química se incendia al pie de los Urales tras ataque de drones ucranianos

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Moscú, 23 oct (EFE).- Una planta química se incendió en la región rusa de Perm, al pie de los Urales, tras un ataque de drones ucranianos, informó este viernes el canal de Telegram independiente Astra.

Según el medio, se trata de la fabrica 'Azot' perteneciente a 'Uraljim', un importante productor de fertilizantes minerales.

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Esta planta se dedica a la producción de amoniaco, ácido nítrico, nitratos de amonio y de potasio, urea, sales de nitrito y nitrato, y otros productos químicos, algunos de ellos utilizados para la producción de explosivos.

El incendio en 'Azot' fue confirmado por el canal de Telegram ucraniano Exilenova+ y residentes de la localidad cercana a la planta.

Las autoridades locales aún no han comentado el posible ataque a 'Azot', pero reportaron el derribo de drones ucranianos.

Debido al ataque el aeropuerto local interrumpió sus operaciones, más de 20 vuelos fueron pospuestos y 4 cancelados.

Según el Ministerio de Defensa, durante las últimas 12 horas las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron 433 drones ucranianos de ala fija" sobre 20 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.EFE