El Gobierno ejecuta un operativo "discreto" en el barrio del Príncipe de Ceuta para desalojar a 200 migrantes

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que este viernes se está llevando a cabo un operativo "discreto y cuidadoso" en el barrio del Príncipe, en Ceuta, para desalojar a 200 migrantes de inmuebles privados, como viviendas y garajes.

"Hoy estamos haciendo un nuevo operativo discreto, cuidadoso, que lleva a 200 personas que están en el barrio del Príncipe saliendo de casas, de garajes, culminando las actuaciones", ha asegurado el ministro durante el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

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Asimismo, el ministro ha agradecido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ciudad autónoma. "Mientras estamos aquí el delegado del Gobierno, el comisario general, el jefe superior de la Policía, la Guardia Civil está procediendo a desalojar a personas que están en garajes, en azoteas y en viviendas", ha aseverado.

Durante su comparecencia, Torres también ha defendido las actuaciones desarrolladas en la ciudad autónoma y ha revelado que desde el pasado 3 de agosto se han repartido un total de 244.000 comidas. Además, ha arremetido contra quienes criticaron la distribución de alimentos a migrantes. "¿Qué derecho humano defienden?", ha preguntado.

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Igualmente, ha informado de que un total de 13.101 personas han sido retornadas a Marruecos desde el pasado 10 de agosto. En esta misma línea, ha indicado que de las cerca de 8.000 plazas habilitadas en los recursos de acogida abiertos en la ciudad, en la actualidad permanecen ocupadas unas 6.000.

En el plano de identificación, ha detallado que las autoridades han completado más de 5.400 triajes a adultos y 310 a menores en Ceuta. Además, un total de 3.434 menores han sido filiados y están siendo atendidos dentro del sistema de protección autonómico.

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De esta cifra de menores, Torres ha precisado que 114 se encuentran acogidos por familias en la Península y otros 181 han sido derivados a comunidades autónomas en aplicación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Paralelamente, se han remitido a Marruecos un total de 65 expedientes para la reagrupación familiar. Si bien, Torres ha avanzado que estos últimos no se han resuelto.

De la misma manera, ha dicho que el dispositivo sobre el terreno cuenta con el respaldo de más de 5.000 efectivos y más de 1.600 agentes de la Policía Nacional.