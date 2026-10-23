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Austria expulsa a tres diplomáticos rusos y Moscú promete una respuesta "adecuada"

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La Embajada de Rusia en Austria ha denunciado este viernes que las autoridades del país europeo han declarado 'persona non grata' a tres de sus diplomáticos de servicio en Viena, lo que implica que deben abandonar el país, y ha asegurado que la medida, a su juicio agresiva, tendrá una respuesta proporcional e inevitable.

"Las autoridades austriacas han dado otro paso hostil hacia la Federación Rusa. Tres funcionarios diplomáticos de la Embajada y un miembro de la Delegación de la Federación Rusa en las negociaciones en Viena sobre seguridad militar y control de armamentos han sido declarados 'persona no grata'", ha indicado la legación diplomática en un breve comunicado difundido a través de Telegram.

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En el mismo escrito, la representación de Moscú en Viena ha acusado a Austria de seguir "ciegamente" la postura colectiva "anti-rusa" de Occidente y ha garantizado que que "estas acciones inevitablemente tendrán una respuesta adecuada", sin revelar más detalles sobre el alcance de una eventual réplica.

Por el momento, las autoridades austríacas no se ha pronunciado al respecto.

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