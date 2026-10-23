Alicia Montalvo (CAF): "Latinoamérica es un aliado de confianza en un mundo cambiante"

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Ana Prada

Madrid, 23 oct (EFE).- La nueva vicepresidenta del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Alicia Montalvo, ha asumido el puesto con la intención de poner a la entidad en la agenda económica internacional para atraer inversión a una región que quiere ser el "aliado de confianza" en un escenario geopolítico cambiante.

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En una entrevista con EFE, subraya que América Latina y el Caribe ofrecen a Europa recursos clave como un amplio potencial en energías renovables, agua para los centros de datos y minerales estratégicos para la electrificación, que pueden ayudar a que las cadenas de suministro sean "menos vulnerables", en un momento en que "la normativa internacional a veces no es siempre respetada".

España puede ser "el puente" que facilite el entendimiento entre ambos continentes y la movilización de fondos, añade Montalvo, que aboga por impulsar consorcios entre empresas europeas y españolas para disminuir la percepción del riesgo de la mano de un socio con presencia estable en la región y unas empresas que "no llegan a vender y se van, sino que se instalan, se consolidan y contratan personal local".

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"Es la primera vez que un organismo multilateral sitúa una vicepresidencia en España", destaca Montalvo, que asume la vicepresidencia de Cooperación, Alianzas y Movilización, una de las seis vicepresidencias que hay en el CAF, después de cuatro años al frente de la gerencia de acción climática de la entidad, desde donde ha convertido a la institución en el banco 'verde' de la región.

Montalvo pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado del Gobierno de España y es experta en financiamiento climático, política económica, comercio y cooperación internacional, tras su paso por puestos como el de directora general de Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente español o directora ejecutiva en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.

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Frente a los cambios políticos que ha atravesado la región, asegura que CAF trabaja con todos los gobiernos y busca que sus agendas "trasciendan los ciclos electorales".

Describe el momento actual como "proclive para un trabajo conjunto", en el que CAF seguirá "empujando la integración y el desarrollo económico".

Para atraer inversión privada, explica, los bancos multilaterales pueden asumir las primeras pérdidas para reducir el riesgo de las empresas, aunque considera que tiene que ser un riesgo compartido, para que quien se lleve la rentabilidad de esas inversiones también contribuya.

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Desde su llegada en julio, Montalvo ha sostenido reuniones con instituciones de la UE, principalmente con la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, para dar a conocer las oportunidades y conectar a la región con el mundo.

También ha destacado acercamientos con Asia y representantes de la India y Corea del Sur, porque "hay que romper la idea de que solo existen dos países en el mundo", en alusión a un escenario comercial en el que China y Estados Unidos son los protagonistas.

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CAF ultima además un fondo para financiar la reconstrucción tras desastres naturales, vinculado a la nueva red iberoamericana de protección civil, que podría anunciarse en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid del 4 y 5 de noviembre.

El fondo seguiría un modelo cooperativo, en el que todos los países socios podrían aportar recursos y beneficiarse de ellos.

CAF ya creó un fondo para la reconstrucción de Venezuela tras los terremotos de junio, que cuenta con unos 15 millones de dólares, y ha habilitado 1.000 millones para hacer frente al fenómeno de 'El Niño'. "Hay que moverse, hay que construir puentes", resume. EFE

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