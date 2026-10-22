Taiwán mostrará al público sus tanques, lanzacohetes y misiles ante la presión de China

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Taichung (Taiwán), 22 oct (EFE).- Taiwán exhibirá la próxima semana más de una veintena de equipos militares, como tanques, lanzacohetes y sistemas avanzados de defensa aérea, en una jornada de puertas abiertas destinada a reforzar el apoyo de la ciudadanía a las Fuerzas Armadas ante la creciente presión de China.

La base de Chengkungling, en la ciudad central de Taichung, recibió este jueves a un grupo de medios para mostrar los preparativos de la cita, que ha tenido que aplazarse al 31 de octubre por la llegada del tifón Champi.

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"Esperamos que esta jornada de puertas abiertas permita a los ciudadanos volver a entrar en las instalaciones militares e interactuar con nuestros efectivos, y que contribuya así a reforzar el consenso social en torno a la defensa nacional", afirmó el general de división Liang Ting-wei, director de Guerra Política del X Cuerpo del Ejército.

El evento incluirá la exhibición de carros de combate M1A2T, lanzacohetes múltiples HIMARS y sistemas antiaéreos Patriot, todos ellos de fabricación estadounidense.

También se podrá ver armamento de producción local, como los misiles Tien Kung III, capaces de interceptar aviones y misiles balísticos tácticos; los Sky Sword II, un sistema antiaéreo de corto alcance, y los Hsiung Feng, orientados a la defensa costera.

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La muestra se completará con exhibiciones de helicópteros, vuelos de drones y saltos de paracaidistas, y los asistentes podrán subirse a vehículos blindados y accionar el estopín de una pieza de artillería.

"Esperamos que esta actividad permita a la ciudadanía conocer mejor la rigurosa preparación de nuestros efectivos y nuestra determinación de defender el país", señaló, por su parte, el teniente coronel Lee Tung-hsuan.

Esta iniciativa, que se suele organizar al menos una vez al año, se celebra en un contexto de tensión con Pekín, que considera a Taiwán "parte inalienable" de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control.

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Taipéi sigue, además, a la espera de que Washington apruebe un paquete de armas valorado en 14.000 millones de dólares que incluiría, según medios estadounidenses, sistemas avanzados de defensa aérea. EFE

(foto) (vídeo)