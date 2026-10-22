Rubio abandona la India tras impulsar la cooperación energética y el petróleo venezolano

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Nueva Delhi, 22 oct (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, abandonó este jueves la India tras una visita centrada en ampliar la cooperación energética y promover el procesamiento de petróleo venezolano en las refinerías del país asiático, en medio de los esfuerzos de Washington por diversificar el suministro mundial de crudo.

"Acabo de salir de la India tras avanzar nuestras prioridades económicas y estratégicas en la región", anunció Rubio en su cuenta de X, donde destacó que fortalecer la asociación económica y la cooperación en seguridad energética beneficia a ambos países.

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El jefe de la diplomacia estadounidense cerró su agenda con una visita al complejo de refinación de Jamnagar, en el estado occidental de Gujarat, propiedad del conglomerado Reliance Industries, donde mantuvo conversaciones con el magnate Mukesh Ambani y su hijo Anant.

Antes de ese encuentro, Rubio había adelantado que Washington pretendía animar a Reliance a procesar mayores volúmenes de crudo venezolano e incluso explorar inversiones para producir petróleo en el país sudamericano.

Las instalaciones de Jamnagar, con capacidad para procesar unos 1,4 millones de barriles diarios, figuran entre los principales centros de refinación del mundo preparados para tratar el crudo extrapesado de Venezuela.

Reliance confirmó que las conversaciones abordaron oportunidades de cooperación en energía convencional, nuevas energías e infraestructura digital, aunque no anunció compromisos específicos de compra o inversión.

La iniciativa estadounidense se produce en un momento en que la India intenta diversificar sus fuentes de suministro y Washington busca reducir el peso del petróleo ruso en las importaciones del país, uno de los mayores consumidores de crudo del mundo.

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La agenda de Rubio incluyó también reuniones en Bombay con su homólogo indio, S. Jaishankar, y con destacados empresarios, entre ellos Gautam Adani, presidente del grupo Adani, y N. Chandrasekaran, presidente de Tata Sons.

Durante su estancia, el secretario de Estado expresó su optimismo sobre las negociaciones comerciales entre Washington y Nueva Delhi, aunque aclaró que la conclusión del acuerdo bilateral corresponde a los respectivos equipos comerciales.

Rubio abandonó la India sin reunirse con el primer ministro, Narendra Modi, y sin visitar Nueva Delhi, tras una agenda concentrada en los principales centros empresariales y energéticos del oeste del país. EFE

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