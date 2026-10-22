JP Morgan AM prevé una rentabilidad anual del 7% para una cartera 60/40 en los próximos 10-15 años

22/06/2022 Logo de JP Morgan AM. ECONOMIA JP MORGAN AM

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JP Morgan Asset Management (AM) prevé una rentabilidad anual del 7% para una cartera 60/40 de renta variable y renta fija en dólares durante los próximos 10-15 años, 60 puntos por encima de las estimaciones vertidas en publicaciones anteriores, según el informe recién publicado 'Long Term Capital Markets Assumptions 2027'.

El estudio resalta la necesidad de diversificarar a partir de la distribución de la exposición a la renta variable entre regiones y activos alternativos, en especial en 'hedge funds' y activos reales.

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Así, la rentabilidad proyectada se eleva hasta el 7,5% en el supuesto de que los inversores incorporasen un 30% en alternativos diversificados a su cartera.

"Una mayor volatilidad de la inflación, el riesgo continuo de devaluación de divisas y las crecientes oportunidades para capturar alfa activo refuerzan el papel de los activos alternativos como diversificadores esenciales de cartera e impulsores de rentabilidad", especifica el documento sobre el uso de alternativos para diversificar.

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Si se desglosan estos activos por categoría, JP Morgan AM espera una rentabilidad del 9,8% para el 'private equity', lo que supone una ligera disminución frente a la previsión anterior, y estima un rendimiento de los 'hedge funds' del 6,7%, por encima del 5,3% proyectado hace un año.

Asimismo, la gestora espera que el sector inmobiliario europeo logre un rendimiento del 7,1%, dos décimas por encima de las estimadas previamente, y que el real estate estadounidense rinda un 8,1%, con un ligero descenso en un contexto de tipos de interés más altos.

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Por otra parte, su proyección sobre las infraestructuras a nivel global es que registren una rentabilidad del 7,1% gracias al impulso de la producción industrial por la relocalización de la fabricación ('reshoring').

Además, y respecto a las materias primas, la gestora ha aumentado su rentabilidad hasta el 4,8%, con un acceso ajustado a minerales críticos y con los riesgos geopolíticos influyendo en las perspectivas, mientras que el oro se mantiene sin cambios con una rentabilidad del 5,5%.

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La firma destaca que un auge de la inversión global, centrado en la inteligencia artificial y que se extienda hasta 2040, aumentará la productividad total en un 50%, elevaría la previsión de crecimiento del PIB real de Estados Unidos al 2,1% y el crecimiento nominal del mundo desarrollado al 4,2%.

"La economía mundial está entrando en un potente ciclo de inversión, en el que la adopción de la inteligencia artificial y el aumento de la productividad respaldan unas perspectivas de crecimiento más sólidas", señaló la estratega jefe global de J.P. Morgan AM, David Kelly.

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"Al mismo tiempo, los retos demográficos, los elevados déficits públicos y un contexto geopolítico más complejo apuntan a que la inflación seguirá siendo más volátil a lo largo de nuestro horizonte de previsión", añadió.

Por primera vez, la gestora incluye en su informe al bitcoin, si bien afirma que "es prematuro" considerar a este activo como diversificador en una cartera equilibrada.

No obstante, continúa la firma, si la volatilidad siguiera disminuyendo y las correlaciones con otros activos se estabilizaran, "esta situación podría evolucionar en el futuro, sobre todo a medida que la regulación se aclare y la liquidez y la formación de precios sigan mejorando".

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De esta manera, prevé que el bitcoin pueda conseguir una rentabilidad anual del 10% a diez años. La gestora indica que dada la inestabilidad de la correlación histórica del bitcoin con otros activos, sumada a su elevada volatilidad, no incluyen a la criptomoneda en sus modelos principales para medir cómo evolucionan los precios de los activos.

RENTA VARIABLE Y FIJA

El estudio prevé que las acciones de gran capitalización de Estados Unidos se vean beneficiadas por la continua adopción de tecnología y rindan un 7,5%, si bien remarca "las elevadas valoraciones de partida y el riesgo de concentración".

A nivel global, la gestora proyecta una rentabilidad del 7,5% en dólares, cinco décimas por encima de la edición anterior del estudio, y destaca la mayor diversificación de los mercados fuera de Estados Unidos, además de su mayor beneficio de una depreciación continuada, pero más lenta, del dólar estadounidense.

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En mercados emergentes, JP Morgan AM espera una rentabilidad del 7,1%, inferior a la del año anterior a medida que se normalizan el gasto en capital (capex) y el auge de la inteligencia artificial.

En cuanto a la renta fija, el informe prevé una rentabilidad del 4,6% para la deuda pública intermedia estadounidense por los tipos de efectivo más elevados.

Asimismo, la rentabilidad proyectada del crédito con grado de inversión de Estados Unidos se sitúa en el 6,1% debido a un incremento impulsado por los tipos de interés de referencia y a una mayor emisión de bonos con grado de inversión por parte de los hiperescaladores.

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Por último, la gestora espera una rentabilidad del 6,7% del crédito 'high yield' de Estados Unidos, con un diferencial de valor razonable de 440 puntos básicos, gracias a la mejora de la calidad del índice.