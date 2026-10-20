Pekín defiende una relación sana con la UE y llama al diálogo para resolver discrepancias

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Pekín, 20 oct (EFE).- Pekín aseguró este martes que las relaciones con la Unión Europea (UE) son "sanas y estables" y puso en valor el diálogo para resolver las discrepancias económicas y comerciales que mantiene con el bloque, tras el fin de una gira en la que el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, visitó varios países europeos.

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que los desacuerdos en materia económica y comercial surgen en el desarrollo continuo de la cooperación, pero pueden resolverse mediante el diálogo y no deben afectar al panorama general de las relaciones bilaterales.

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"China y la UE tienen amplios intereses comunes", agregó la vocera, que citó la defensa del multilateralismo o el apoyo al papel de la ONU, y añadió que ambas partes "deben respetarse, apreciarse mutuamente y lograr éxitos conjuntos".

Las declaraciones llegan tras el fin de la gira que realizó el jefe de la diplomacia china a Azerbaiyán, Croacia, Montenegro y Bulgaria.

Mao expresó que uno de los mensajes más importantes que transmitió Wang en esta visita es que "la cooperación es una fuerza motriz sólida y la asociación es el objetivo común".

El viaje, que comenzó el pasado miércoles, se produjo una semana después de que China y la UE celebraran en Pekín una ronda de diálogo comercial que se saldó con "entendimientos" en materia de vehículos híbridos, tierras raras y acceso al mercado, aunque para Bruselas estos resultados son el inicio de un proceso más amplio para corregir el desequilibrio económico con el gigante asiático. EFE

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