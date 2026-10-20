Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 20 oct (10.00 GMT)

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Madrid, 20 oct (EFE).-

Kiev- Al menos tres personas han muerto y otras seis han resultado heridas en el municipio de Óbujiv del sur de Kiev al atacar Rusia una fábrica en la zona, según ha informado el Servicio de Emergencias de Ucrania.

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Ciudad de Gaza.- Al menos dos personas murieron este martes tras un ataque aéreo israelí en el oeste de la ciudad de Gaza, según informó el Ministerio de Sanidad gazatí.

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Ciudad de Gaza.- Una niña de diez años despidió este martes en el hospital Shifa de Ciudad de Gaza a sus padres, Akram Yassin y Dena Abu Baker, fallecidos tras un ataque aéreo israelí en el oeste de la capital gazatí, según informó el Ministerio de Sanidad del enclave.

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Costa Yemen.- Varias embarcaciones destinadas al contrabando de armas hacia las costas yemeníes en favor de la milicia terrorista hutí han sido objeto de operaciones de seguimiento y posterior destrucción tras ser interceptadas mediante redes del crimen organizado.

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Isla Pratas (Mar de China Meridional).- La Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán denunció este martes una nueva incursión de un buque guardacostas chino cerca de la isla Pratas, un territorio administrado por Taipéi y reclamado por Pekín en el mar de China Meridional, en medio de las crecientes disputas en esta zona.

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Bombay (India).- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aterrizó este martes en el aeropuerto internacional de Bombay para iniciar una visita de marcado carácter comercial y diplomático a la India durante los próximos tres días, acompañado por una delegación de más de 200 líderes empresariales.

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Yakarta.- Miembros de Greenpeace han organizado una protesta en Yakarta en el marco del segundo aniversario de la toma de posesión del presidente Prabowo Subianto, para exigir a las autoridades que se intensifique las medidas contra los incendios forestales, la bruma contaminante y los desastres climáticos.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cayó un 3,73 % al cierre de este martes, por las persistentes dudas sobre la sostenibilidad del sector de la inteligencia artificial (IA).

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Seúl.- El presidente del Banco Mundial (BM), Ajay Banga, ha lanzado este martes en Seúl una estrategia digital del organismo para ampliar el acceso a internet y la inteligencia artificial (IA) en países en desarrollo, con el objetivo de aumentar la productividad y generar empleo mediante tecnologías asequibles.

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Denpasar (Indonesia).- La Agencia de Agricultura de Denpasar dijo que 35 hectáreas de campos de arroz en Denpasar han retrasado la siembra debido a la baja disponibilidad de agua.

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Katmandú.- Devotos hindúes nepalíes rinden culto a Durga, la diosa del poder y la prosperidad, durante el festival Dashain en el cual realizan sacrificios de animales, principalmente cabras y búfalos.

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Madrid.- El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid presenta 'El universo freudiano de Dalí', una muestra que revela cómo los escritos del neurólogo austriaco Sigmund Freud obsesionaron al pintor español, maestro del surrealismo, a lo largo de toda su vida.

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alm/EFE

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