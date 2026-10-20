Al menos doce muertos y treinta heridos en un accidente de autobús en el centro de Egipto

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El Cairo, 20 oct (EFE).- Al menos doce personas murieron y otras treinta resultaron heridas en una grave colisión entre un autobús y un camión de gran tonelaje en una carretera que conecta El Cairo con Asiut, centro de Egipto, según informó este martes el Ministerio de Salud egipcio.

El ministerio indicó en un comunicado que los treinta heridos fueron trasladados a un hospital al oeste de la capital "para su examen y evaluación", mientras que al menos doce personas perdieron la vida en el accidente.

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No obstante, subrayó que "estas cifras son preliminares, ya que el proceso de recuento de los afectados y el seguimiento de la situación aún continúan", y aseguró que el ministerio "comunicará cualquier novedad a medida que surja información adicional".

El ministro de Salud, Khaled Abdel Ghaffar, acudió al lugar del accidente para supervisar las consecuencias de la colisión, que ocurrió este martes por la mañana cuando un autobús de una empresa privada y un camión chocaron en la carretera occidental de Asyut, a la altura del kilómetro 55.

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Salud también informó que la Organización Egipcia de Ambulancias envió 28 ambulancias al lugar de los hechos, y el departamento ordenó que los hospitales cercanos al lugar del accidente permanezcan en estado de alerta máxima.

Por otra parte, se han iniciado los procedimientos legales correspondientes y se ha notificado a la Fiscalía para que lleve a cabo las investigaciones pertinentes.

Los accidentes de tráfico son un problema grave y recurrente en Egipto, vinculados a factores como el exceso de velocidad, la falta de mantenimiento de los vehículos, el incumplimiento de las normas de seguridad y, en algunos casos, el transporte de más pasajeros de los permitidos.EFE

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