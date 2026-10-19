La Generalitat prepara orden de confinamiento para el litoral sur de Valencia y norte de Alicante por las lluvias

19/10/2026 Inundaciones en la playa de Daimús (Valencia) POLITICA COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SOCIEDAD

Guardar

La Generalitat Valenciana prepara una orden de confinamiento para el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante ante la emergencia declarada por las lluvias que deja la dana Adam, según ha anunciado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, a primera hora de este lunes desde el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE).

El responsable autonómico ha insistido en que, tal y como recoge el mensaje ES-Alert remitido durante la mañana a estas zonas, se ha pedido a la población que permanezca en sus casas. "Las personas no pueden circular, no hay que desplazarse. Tienen que seguir en todo momento las recomendaciones que se están dando desde Emergencias", ha recalcado, en declaraciones a los medios.

PUBLICIDAD

Además, Valderrama ha informado de que, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Guardia Civil, se está procediendo al corte de carreteras para que no se pueda acceder desde otras zonas a las áreas más afectadas.

El conseller ha asegurado que todos los servicios de emergencia están actuando para garantizar "la seguridad de las personas" y ha hecho hincapié en que la necesidad de que la población facilite que que los servicios esenciales puedan actuar "con la mayor rapidez posible en cada momento". En este sentido, ha concretado que ya se han activado helicópteros para actuar en las zonas más afectadas, aunque ha admitido que las condiciones meteorológicas "no son favorables".

PUBLICIDAD

Valderrama ha detallado que, hasta el momento, Emergencias ha gestionado 781 incidentes relacionados con este episodio, 381 de ellos en la provincia de Alicante y 400 en la provincia de Valencia.

PIDE "PACIENCIA" A LA CIUDADANÍA

Además, el conseller ha solicitado "paciencia" a la ciudadanía: "Sé que son momentos críticos y de angustia por la lluvia que se está produciendo y por los acumulados de agua que pueden estar viviendo en sus casas, pero es importante que el 112 les va a atender en su momento, cuando pueda ser, pero que no se asusten que todos los servicios esenciales de emergencia están para colaborar, para coordinarse y para hacer el rescate de las personas".

PUBLICIDAD

"Es difícil en estos momentos de angustia mantener la paciencia, la tranquilidad, pero es fundamental en una emergencia que todos mantengamos esa tranquilidad y podamos actuar de la manera mejor posible", ha enfatizado el responsable autonómico.

((Seguirá ampliación))