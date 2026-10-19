El Museo de Historia Natural de Berlín tendra una segunda sede, centrada en investigación

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Berlín, 19 oct (EFE).- El Museo de Historia Natural de Berlín contará con una segunda sede en el sudeste de la ciudad que estará centrada en actividades de investigación, pero también de almacenamiento de su colección.

La constructora alemana Hochtief informó hoy de que ha obtenido el encargo de construir un centro de investigación y de conservación de colecciones para el Museo de Historia Natural de Berlín, un contrato que generará a la filial de la española ACS unos ingresos de alrededor de 70 millones de euros.

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El proyecto comprende la construcción de una segunda sede para este museo, el mayor de historia natural y con una de las colecciones científicas más importantes del mundo, en el distrito de Adlershof, en el sudeste de Berlín.

Incluirá un área de investigación de tres plantas con una instalación de almacenamiento con capacidad de albergar aproximadamente la mitad de los 30 millones de objetos que componen la colección de esta institución, informa Hochtief en un comunicado.

El edificio contará, además, con laboratorios especializados, espacios de digitalización y de trabajo, así como instalaciones de cuarentena y descontaminación.

El inicio de las obras está previsto para noviembre de 2026 y la entrega, para el verano de 2029.

Esta segunda sede del Museo de Historia Natural, diseñada por el estudio agn, está concebido arquitectónicamente para hacer un uso eficiente de los recursos, con fachadas ajardinadas, una cubierta vegetal, sistemas de energías renovables y la utilización de materiales de construcción con emisiones reducidas de CO₂.

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El proyecto aspira a obtener la certificación BNB Plata. EFE