Anthropic destinará el 5% de sus acciones a un fondo de beneficio público

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Anthropic, inmersa en los preparativos para su salida a bolsa, transferirá el 5% de acciones de la compañía al Fondo de Beneficio Público, que permitirá realizar grandes donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro o distribuciones directas a poblaciones específicas, incluyendo mitigar los impactos del desarrollo de la IA en el mercado laboral.

Gracias a la estructura del Fondo, cuanto más crezca Anthropic, mayor será la proporción de la empresa que se podrá dedicar expresamente al bien público. "Es práctica común que las empresas tecnológicas ofrezcan incentivos salariales crecientes a sus ejecutivos. Nosotros, en cambio, destinamos ese capital al beneficio público", señala la compañía.

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Según ha indicado la firma responsable de modelos de IA como Claude, sujeto a la aprobación de los accionistas, destinará el 5% de sus acciones a este nuevo vehículo, con un 2% adicional que se añadirá a discreción del consejo por cada 50% de aumento en el valor de la empresa por encima de un valor base establecido.

El vehículo se ha establecido como compañía de responsabilidad limitada (LLC) de propiedad absoluta de Anthropic para ofrecer flexibilidad entre diferentes formas de donación, ha explicado la compañía tecnológica, subrayando que "ninguna parte del capital de Anthropic en poder de la LLC se utilizará para actividades de cabildeo o donaciones políticas, ni en Estados Unidos ni en el extranjero".

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La mayor flexibilidad del Fondo de Beneficio Público permitirá a Anthropic explorar grandes donaciones a organizaciones sin fines de lucro tradicionales o llevar a cabo distribuciones directas a poblaciones específicas.

En este sentido, la firma dirigida por Dario Amodei se ha referido a los impactos de la IA en el mercado laboral, donde la tecnología podría causar inestabilidad a muchos trabajadores. Anthropic ya ha destinado 200 millones de dólares (178 millones de euros) al estudio y la solución de este problema, aunque admite que, dado el ritmo de los avances en IA, "podrían ser necesarios enfoques más audaces".

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