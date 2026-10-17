Zacharia dimite como portavoz de la Casa Blanca tras perder el apoyo de Trump, a quien le ha agradecido su labor

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La recién nombrada portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, ha anunciado su dimisión apenas cinco días después de asumir el cargo, después de una semana convulsa marcada por una polémica rueda de prensa, dudas sobre su currículum y la pérdida de confianza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La ex portavoz ha agradecido a un "generoso y considerado" Trump su labor al frente del Gobierno y ha asegurado haber sido "un honor trabajar para él".

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"El presidente Trump es un hombre amable, maravilloso, generoso, considerado, entusiasta y trabajador. Ojalá más estadounidenses lo apreciaran. Nadie hará nunca que América sea grande de la manera en que él lo ha hecho y continúa haciéndolo", ha comunicado Zacharia en una breve publicación en sus redes sociales, donde no ha confirmado si ha sido ella quien ha presentado su dimisión o si, en cambio, ha sido Trump quien ha optado por despedirla.

Unas horas antes, Trump informó de su intención de "hablar con ella" cuando volviese de su mitin en el estado de Georgia. "No creo que Katie deba sufrir como está sufriendo a manos de la prensa", indicó el inquilino de la Casa Blanca, dejando caer que la portavoz ya no contaba con su respaldo.

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Asimismo, Zacharia ha sido criticada en los últimos días por su breve e ineficaz rueda de prensa, calificada por los principales medios como "desastrosa", y también por su trayectoria profesional.

Zacharia se licenció en Derecho por la Universidad de Pepperdine, pero no tiene licencia para ejercer la abogacía en ningún estado de Estados Unidos. La ex portavoz de la Casa Blanca justificó el uso de su título argumentando que se debe a su formación académica y a su experiencia laboral previa en un bufete de abogados en China.

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En una entrevista a la cadena Fox News, donde se ha desempeñado como comentarista, matizó que se consideraba "abogada pero no letrada", distinción que, en realidad, no es reconocida por la Asociación de Abogados de Estados Unidos.

Donald Trump todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre la renuncia de la portavoz, aunque se espera que lo haga en las próximas horas.